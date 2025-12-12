Barrio Chino Les passagers du Stanbrook Archives départementales Marseille 3e Arrondissement

Barrio Chino Les passagers du Stanbrook

Mardi 28 avril 2026 de 19h à 20h30. Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Raconter l'histoire de la guerre civile espagnole et de la Retirada à travers la musique est un défi complexe mais fascinant. En explorant les œuvres, les pratiques et les institutions musicales de l'époque, Barrio Chino offre une perspective unique sur l

Raconter l’histoire de la guerre civile espagnole et de la Retirada à travers la musique est un défi complexe mais fascinant. En explorant les œuvres, les pratiques et les institutions musicales de l’époque, Barrio Chino offre une perspective unique sur l’un des conflits les plus importants du XXe siècle. Sylvie Paz et Gil Aniorte-Paz mélangent les musiques et les chants d’époque avec leurs histoires familiales. Leur spectacle éduque, émeut et inspire, tout en honorant ceux qui ont lutté pour la liberté et la justice. Il prend ancrage dans l’histoire du Stanbrook, l’un des derniers bateaux ayant réussi à quitter le port d’Alicante et l’Espagne tombée aux mains du général Franco en sauvant des milliers de militants républicains.





Gratuit sur réservation dans la limite des places disponibles à reservations.archives@departement13.fr et au 04 13 31 82 00 .

Archives départementales 18 Rue Mirès Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 82 00

Telling the story of the Spanish Civil War and the Retirada through music is a complex but fascinating challenge. By exploring the works, practices and musical institutions of the period, Barrio Chino offers a unique perspective on the history of the Spanish Civil War

