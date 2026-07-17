Informations pratiques

Avolsheim

Bars éphémères d’Avolsheim

rue de la Gare Avolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 17:30:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Bar avec petite restauration et animation musicale par DJ Dédé

Les associations d’Avolsheim vous convient à la cinquième saison des bars éphémères.



Au cœur du village, dans le cadre bucolique du Parc Audéoud, venez partager des instants de convivialité au fil de six soirées aux menus gourmands.



Buvette et restauration sur place.



L’ACLAMA, l’AAA, le Repair Café, le Club Photo, le FCA et Gym Avolsheim vous attendent nombreux.

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rue de la Gare Avolsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 77 65 71 aclama-avolsheim@laposte.net

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English :

Bar with snacks and musical entertainment by DJ Dédé

L’événement Bars éphémères d’Avolsheim Avolsheim a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig