Basket Saint-Jean-de-Luz Olympique Basket 3×3 Summer Gymnase Urdazuri Saint-Jean-de-Luz
lundi 10 août 2026 · Gymnase Urdazuri · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Basket Saint-Jean-de-Luz Olympique Basket 3×3 Summer
Gymnase Urdazuri 1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 12:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Ouvert à tous, que l’on soit débutant ou confirmé.Enfants 11-16ans: Lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12hEnfants 16 et plus: mardi et jeudi de 19h30 à 21h30 .
Gymnase Urdazuri 1 Avenue du Professeur Gregorio Marañon Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 97 13 25
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English : Basket Saint-Jean-de-Luz Olympique Basket 3×3 Summer
L’événement Basket Saint-Jean-de-Luz Olympique Basket 3×3 Summer Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque
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