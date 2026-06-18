Micro-Folie A-musée-vous Hervé Tullet ! Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz
Micro-Folie A-musée-vous Hervé Tullet ! Rue Adrien Barnetche Saint-Jean-de-Luz samedi 8 août 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Micro-Folie A-musée-vous Hervé Tullet !
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 11:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Après avoir découvert l’univers coloré d’Hervé Tullet, les participants se lancent dans la pratique. Des points, des rayures, du rouge, du jaune, du bleu, une matinée à expérimenter et s’amuser !
A partir de 4 ans. Sur inscription. .
Rue Adrien Barnetche Maison Parc Ducontenia Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 52 60 63 micro-folie@saintjeandeluz.fr
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English : Micro-Folie A-musée-vous Hervé Tullet !
L’événement Micro-Folie A-musée-vous Hervé Tullet ! Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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