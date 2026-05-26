Basket Summer Camp Complexe sportif Alain Burban La Baule-Escoublac
Basket Summer Camp Complexe sportif Alain Burban La Baule-Escoublac lundi 6 juillet 2026.
La Baule-Escoublac
Basket Summer Camp
Complexe sportif Alain Burban Avenue du Bois Robin La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10
Elliott Henderson, ancien joueur professionnel actuel entraîneur de La Baule organise sont camps été du 6 au 10 juillet 2026.
Formule journée ou pension complète. Pique-nique à prévoir et goûters inclus. Entraîneurs qualifiés par groupe de niveau. Lots offerts et sorties surprises. .
Complexe sportif Alain Burban Avenue du Bois Robin La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 30 36 11 escoublacaisebasket@gmail.com
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English :
L’événement Basket Summer Camp La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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