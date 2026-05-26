Basket Summer Camp Complexe sportif Alain Burban La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Basket Summer Camp

Complexe sportif Alain Burban Avenue du Bois Robin La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10

Elliott Henderson, ancien joueur professionnel actuel entraîneur de La Baule organise sont camps été du 6 au 10 juillet 2026.

Formule journée ou pension complète. Pique-nique à prévoir et goûters inclus. Entraîneurs qualifiés par groupe de niveau. Lots offerts et sorties surprises. .

Complexe sportif Alain Burban Avenue du Bois Robin La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 43 30 36 11 escoublacaisebasket@gmail.com

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English :

L’événement Basket Summer Camp La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44