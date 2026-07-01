Basse-cour en fête Mortain-Bocage
samedi 18 juillet 2026 · Mortain-Bocage
Informations pratiques
Mortain-Bocage
Basse-cour en fête
Site de la Petite Chapelle Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 09:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Les éleveurs amateurs de l’association avicole du Mortainais organise une présentation vente en plein air d’animaux avicoles en race pure lapins volailles canards cobayes pigeons tourterelles.
Entrée gratuite enfants et adultes sur place buvette et restauration rapide.
Les éleveurs vous donneront des conseils sur l’élevage de ces animaux. Venez nombreux passer un moment convivial. .
Site de la Petite Chapelle Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 59 25 52 christian.ganne50@gmail.com
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English : Basse-cour en fête
L’événement Basse-cour en fête Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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