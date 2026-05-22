Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Place du Château Mortain-Bocage

Mortain-Bocage

Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir

Place du Château Mortain Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Soirée conviviale et festive avec le concert en plein-air du groupe Astrée . Ce groupe de jeunes musiciens et chanteurs formés à l’école de musique de Mortain, se produit maintenant en concert avec une musique variée. 8 musiciens-chanteurs qui vont mettre le feu à cette soirée. Restauration rapide et buvette sur place. Gratuit. RV sur la place du château. Annulation en cas de forte pluie. .

Place du Château Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 81 35 16 24

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English : Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir

L’événement Les ‘Tain Tam Arts du jeudi soir Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-05-22 par OT MSM Normandie