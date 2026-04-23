Mortain-Bocage

Balade pédestre Mortainaise en soirée

Villechien Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Organisée par l’association Mortain-Bocage Animations.

20h00 randonnée pédestre à Villechien. RV pour le départ sur le parking de la salle communale. Circuit entre 7 et 9 km. Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas autorisés, même tenus en laisse. Vous devrez vous conformer aux consignes des responsables de la randonnée. Celle-ci pourra être supprimée au dernier moment par les organisateurs si les conditions météo se dégradent (orage, vent violent…) ou si d’autres situations sont jugées dangereuses. Gratuit.

Contact Thérèse Desserouer 06/89/60/77/19. .

Villechien Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 89 60 77 19

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English : Balade pédestre Mortainaise en soirée

L’événement Balade pédestre Mortainaise en soirée Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MSM Normandie