Balade pédestre Mortainaise en soirée Mortain-Bocage
Balade pédestre Mortainaise en soirée Mortain-Bocage mardi 21 juillet 2026.
Mortain-Bocage
Balade pédestre Mortainaise en soirée
Villechien Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Organisée par l’association Mortain-Bocage Animations.
20h00 randonnée pédestre à Villechien. RV pour le départ sur le parking de la salle communale. Circuit entre 7 et 9 km. Pour des raisons de sécurité, les chiens ne sont pas autorisés, même tenus en laisse. Vous devrez vous conformer aux consignes des responsables de la randonnée. Celle-ci pourra être supprimée au dernier moment par les organisateurs si les conditions météo se dégradent (orage, vent violent…) ou si d’autres situations sont jugées dangereuses. Gratuit.
Contact Thérèse Desserouer 06/89/60/77/19. .
Villechien Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 6 89 60 77 19
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English : Balade pédestre Mortainaise en soirée
L’événement Balade pédestre Mortainaise en soirée Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-04-23 par OT MSM Normandie
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