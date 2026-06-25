Marché artisanal d’été de Mortain-Bocage Place du Château Mortain-Bocage
Marché artisanal d’été de Mortain-Bocage Place du Château Mortain-Bocage jeudi 23 juillet 2026.
Mortain-Bocage
Marché artisanal d’été de Mortain-Bocage
Place du Château Mortain Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 19:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Une première à Mortain. Le marché artisanal d’été s’installe tous les jeudi après-midi avant les Tain Tam Arts sur la place du Château. Artisans et producteurs locaux vous attendent pour vous faire découvrir les créations. .
Place du Château Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 79 30 30 service.communication@mortain-bocage.fr
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English : Marché artisanal d’été de Mortain-Bocage
L’événement Marché artisanal d’été de Mortain-Bocage Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MSM Normandie
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