Marché artisanal d’été de Mortain-Bocage Place du Château Mortain-Bocage

Mortain-Bocage

Marché artisanal d’été de Mortain-Bocage

Place du Château Mortain Mortain-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Une première à Mortain. Le marché artisanal d’été s’installe tous les jeudi après-midi avant les Tain Tam Arts sur la place du Château. Artisans et producteurs locaux vous attendent pour vous faire découvrir les créations. .

Place du Château Mortain Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 79 30 30 service.communication@mortain-bocage.fr

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English : Marché artisanal d’été de Mortain-Bocage

L’événement Marché artisanal d’été de Mortain-Bocage Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-06-25 par OT MSM Normandie