Bassin Zen Maison des associations Lanton
samedi 25 juillet 2026 · Maison des associations · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Bassin Zen
Maison des associations 32 Avenue de la République Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Bassin Zen 5 -ème édition
Votre parenthèse Bien être qui aura lieu le 25 et 26 Juillet 2026 au Centre d’ animation de Lanton .
Entrée gratuite
Informations au 06 87 82 16 47 So y Sol .
Maison des associations 32 Avenue de la République Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 82 16 47
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English : Bassin Zen
L’événement Bassin Zen Lanton a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Coeur Bassin
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