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AGENDA · Lanton

Bassin Zen Maison des associations Lanton

samedi 25 juillet 2026 · Maison des associations · Lanton

Bassin Zen Maison des associations Lanton

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison des associations
Adresse
32 Avenue de la République
Ville
33138 Lanton
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Lanton

Bassin Zen

Maison des associations 32 Avenue de la République Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Bassin Zen 5 -ème édition

Votre parenthèse Bien être qui aura lieu le 25 et 26 Juillet 2026 au Centre d’ animation de Lanton .

Entrée gratuite

Informations au 06 87 82 16 47 So y Sol   .

Maison des associations 32 Avenue de la République Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 82 16 47 

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English : Bassin Zen

L’événement Bassin Zen Lanton a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Coeur Bassin

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