Informations pratiques

Lanton

Bassin Zen

Maison des associations 32 Avenue de la République Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Bassin Zen 5 -ème édition

Votre parenthèse Bien être qui aura lieu le 25 et 26 Juillet 2026 au Centre d’ animation de Lanton .

Entrée gratuite

Informations au 06 87 82 16 47 So y Sol .

Maison des associations 32 Avenue de la République Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 82 16 47

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English : Bassin Zen

L’événement Bassin Zen Lanton a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Coeur Bassin