Basso Combo au Talus Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 12e Arrondissement

Basso Combo au Talus

Vendredi 7 août 2026 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le Talus est un lieu associatif d’innovation et de découverte de l’agro-écologie en ville.

Un jeu de simulacre dans un univers non hiérarchique, multi-directionnel et grotesque, grande mascarade imprégnée d’une ironie baroque avec des personnages pathétiques capables de peu et beaucoup à la fois.



⊹ Oda Fiasco Bravo (Paris) / Live .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 60 08 02 com@heko.farm

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English :

Le Talus is a community-based space dedicated to innovation and the exploration of urban agroecology.

L’événement Basso Combo au Talus Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille