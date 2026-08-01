Basso Combo au Talus Le Talus Marseille 12e Arrondissement
vendredi 7 août 2026 · Le Talus · Marseille 12e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 12e Arrondissement
Basso Combo au Talus
Vendredi 7 août 2026 de 18h30 à 23h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Le Talus est un lieu associatif d’innovation et de découverte de l’agro-écologie en ville.
Un jeu de simulacre dans un univers non hiérarchique, multi-directionnel et grotesque, grande mascarade imprégnée d’une ironie baroque avec des personnages pathétiques capables de peu et beaucoup à la fois.
⊹ Oda Fiasco Bravo (Paris) / Live .
Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 60 08 02 com@heko.farm
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English :
Le Talus is a community-based space dedicated to innovation and the exploration of urban agroecology.
L’événement Basso Combo au Talus Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille