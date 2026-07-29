Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… 43 Grande Rue Le Mans
jeudi 6 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière…
43 Grande Rue 101 quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:00:00
fin : 2026-08-06 17:45:00
Date(s) :
2026-08-06
Découvrez au ras de l’eau le patrimoine naturel et historique des bords de Sarthe, jusqu’à la confluence Sarthe-Huisne au Gué de Maulny, avant un retour vers la cité Plantagenêt et son enceinte romaine et médiévale.
Jauge de 8 personnes. .
43 Grande Rue 101 quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Le Mans a été mis à jour le 2026-07-20 par CDT72
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