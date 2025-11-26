Batterie de Dollemard et Cap de la Hève entre histoire et patrimoine naturel Sainte-Adresse

Batterie de Dollemard et Cap de la Hève entre histoire et patrimoine naturel

Sortie nature et littoral du Département de la Seine-Maritime Animée par Aquacaux et la Ville du Havre.

Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la fin du XIXè siècle sur ce site protégé, ainsi qu’une extension appartenant au Mur de l’Atlantique. Visite à deux voix, mêlant découverte historique et naturaliste.

Chaussures et vêtements confortables indispensables Prévoir des jumelles

Rendez-vous à la Batterie de Dollemard Accès par l’escalier près du 53 rue Jean Bart à Sainte-Adresse.

Réservation sur seinemaritime.fr/nos-actions/environnement/espaces-naturel .

