Sortie nature Explorons l’estran

Le bout du monde Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-06

Enfilez vos bottes, et partez avec nous à la découverte de la biodiversité cachée de l’estran ! Vous pourrez observer et mesurer la richesse de nos côtes, faune et flore, en toute quiétude.

Durée 1h30

Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées

Animation sous réserve des conditions météorologiques

Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou via lehavre.fr/que-faire-au-havre .

Le bout du monde Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Explorons l’estran

L’événement Sortie nature Explorons l’estran Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie