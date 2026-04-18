Visite guidée Sainte-Adresse, inspiratrice des impressionnistes Eglise Saint-Denis Sainte-Adresse

Sainte-Adresse

Visite guidée Sainte-Adresse, inspiratrice des impressionnistes

Eglise Saint-Denis 2 Rue Delarbre Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-19 2026-07-10

L’attrait des artistes pour Étretat et Sainte-Adresse est bien connu et nombre de peintres, notamment impressionnistes, se sont inspirés du patrimoine et des paysages exceptionnels de ces deux stations balnéaires pour livrer des œuvres désormais majeures.

Accompagnée du comédien Jean-Pierre Guiner, qui propose des lectures de récits faisant revivre l’atmosphère de l’époque, la guide explore ces lieux d’inspiration ainsi que les œuvres et artistes qui en ont façonné la légende

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire -Avec la compagnie La Sirandane

Parcours à fort dénivelé, prévoir de bonnes chaussures de marche.

Durée 2h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription .

Eglise Saint-Denis 2 Rue Delarbre Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite guidée Sainte-Adresse, inspiratrice des impressionnistes

L’événement Visite guidée Sainte-Adresse, inspiratrice des impressionnistes Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie