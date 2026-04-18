Visite guidée Le jardin de la villa Lecadre Claude Monet Maison Lecadre- Claude Monet Sainte-Adresse

Sainte-Adresse

Visite guidée Le jardin de la villa Lecadre Claude Monet

Maison Lecadre- Claude Monet 15 Rue Charles Dalencour Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dans cette propriété familiale, le jeune Claude Monet est venu régulièrement peindre et chercher l’inspiration, grâce au soutien de sa tante Jeanne Lecadre. Les jardins sont au cœur d’un projet de valorisation porté par la commune de Sainte-Adresse, qui a acquis le site dans l’objectif de recréer l’ambiance de ces années qui ont vu éclore l’impressionniste.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire -En partenariat avec la commune de Sainte-Adresse

Visites à 10h et à 11h

Durée 45 min .

Maison Lecadre- Claude Monet 15 Rue Charles Dalencour Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Visite guidée Le jardin de la villa Lecadre Claude Monet

L’événement Visite guidée Le jardin de la villa Lecadre Claude Monet Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie