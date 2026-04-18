Visite guidée Poste de commandement d’artillerie de l’armée de terre

Rue Chef de Caux Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-06-13

Venez découvrir ce bunker singulier de l’artillerie côtière allemande. Recouvert de blocs de silex et de végétation, le bâtiment de béton se camoufle parfaitement et reste invisible depuis la mer. Sa situation privilégiée et sa salle d’observation ouverte sur le large en faisaient un lieu d’observation idéal.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire, proposé par l’association Le Havre, Histoire et patrimoine et le lycée Jeanne-d’Arc

Visites à 14h, 15h, 16h et 17h

Rendez-vous au parking du lycée, à l’extrémité Est de la rue Chef de Caux

Durée 45 min

Réservation obligatoire. .

Rue Chef de Caux Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie

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English : Visite guidée Poste de commandement d’artillerie de l’armée de terre

L’événement Visite guidée Poste de commandement d’artillerie de l’armée de terre Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie