Minute patrimoine Le pain de sucre Sainte-Adresse
Minute patrimoine Le pain de sucre Sainte-Adresse mercredi 17 juin 2026.
Sainte-Adresse
Minute patrimoine Le pain de sucre
11 Rue Charles Alexandre Lesueur Sainte-Adresse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 12:30:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
À la fois cénotaphe et amer, le monument insolite qu’est le pain de sucre raconte, depuis les hauteurs de Sainte-Adresse, l’histoire d’une tragédie maritime et d’un destin de l’époque napoléonienne.
Un mercredi par mois à 12 h 30, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local. Introduction à une thématique, ouverture exceptionnelle d’un site ou focus sur un sujet particulier sont autant d’occasions de vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard.
Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire
Durée 30 min
Réservation obligatoire .
11 Rue Charles Alexandre Lesueur Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Minute patrimoine Le pain de sucre
L’événement Minute patrimoine Le pain de sucre Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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