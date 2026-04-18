Sainte-Adresse

Minute patrimoine Le pain de sucre

11 Rue Charles Alexandre Lesueur Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 12:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

À la fois cénotaphe et amer, le monument insolite qu’est le pain de sucre raconte, depuis les hauteurs de Sainte-Adresse, l’histoire d’une tragédie maritime et d’un destin de l’époque napoléonienne.

Un mercredi par mois à 12 h 30, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local. Introduction à une thématique, ouverture exceptionnelle d’un site ou focus sur un sujet particulier sont autant d’occasions de vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard.

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire

Durée 30 min

Réservation obligatoire .

11 Rue Charles Alexandre Lesueur Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Minute patrimoine Le pain de sucre

L’événement Minute patrimoine Le pain de sucre Sainte-Adresse a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie