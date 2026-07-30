Informations pratiques

Cangey

Battle et atelier de dessin

3 Rue de Château Renault Cangey Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 10:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

La Compagnie Troll vous invite le mercredi 14 Octobre à partir de 14h30 à la salle des fêtes de Cangey pour un après-midi placé sous le signe du dessin.

La Compagnie Troll nous invite pour un après-midi pas comme les autres. Sur scène, deux illustrateurs s’affrontent à coups de crayons et de feutres un thème est tiré au sort, le chrono tourne et les dessinateurs ont quelques minutes pour donner vie à leur interprétation sous les yeux du public… C’est alors aux spectateurs de voter pour leur dessin préféré.

Dans l’esprit de la thématique Tour du Monde autour de laquelle s’articule la saison culturelle du Val d’Amboise, les thèmes de la battle seront puisés dans les cultures et imaginaires du monde entier — de quoi faire voyager les crayons autant que les esprits.

Le goûter est offert aux participants.

En marge de cette battle de dessin, un atelier dessin sera organisé de 10h à 12h. Inscriptions conseillées par mail ou par téléphone. .

3 Rue de Château Renault Cangey 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 44 culture@cc-valdamboise.fr

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English : Drawing battle and workshop

The Troll Company invites you to the Cangey village hall on Wednesday 14th October from 2.30 pm for an afternoon dedicated to drawing.

L’événement Battle et atelier de dessin Cangey a été mis à jour le 2026-07-30 par OFFICE AMBOISE