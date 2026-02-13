Battle Royale La Folle Histoire de France La Suite Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Battle Royale La Folle Histoire de France La Suite

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Venez voir Battle Royale La Folle Histoire de France La Suite le dimanche 19 avril à 16h00 à la Comédie des Volcans.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Battle Royale La Folle Histoire de France La Suite on Sunday April 19th at 4pm at the Comédie des Volcans.

