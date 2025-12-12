BATTLE ROYALE – THEATRE A L’OUEST Auray

BATTLE ROYALE Début : 2026-11-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Retrouvez Terrence et Malik, notre fameux duo du prof et du cancre dans une nouvelle leçon d’histoire toujours aussi instructive et délirante.Du déclin de la monarchie à la chute du second empire en passant par l’élection présidentielle de 1848, ils nous font revivre 150 ans d’histoire qui aboutiront à l’avènement de la démocratie française, en incarnant souverains et anonymes dans des situations méconnues mélangeant savoir, humour et pop culture.Sous oublier leur lutte fratricide pour gagner le cœur de Mme Bossand qui continue et sera l’occasion de rendre hommage aux femmes de notre Histoire trop souvent oubliées.Battle Royale : sur le trône comme en amour, il ne peut en rester qu’un !Auteur : Nicolas PIERREArtistes : Nicolas PIERRE et Brice BORG en alternance avec Rémi GOUTALIERMise en scène : Nicolas PIERRE

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56