Mémoire locale projection d’un film-témoignages sur Auray Cinéma Ti Hanok Auray
Mémoire locale projection d’un film-témoignages sur Auray Cinéma Ti Hanok Auray vendredi 19 juin 2026.
Auray
Mémoire locale projection d’un film-témoignages sur Auray
Cinéma Ti Hanok 3 Place de l’Europe Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez découvrir un film qui parle du patrimoine d’Auray et met en valeur sa mémoire collective. Ce film a été réalisé de manière participative par l’association Vidéo Graphie Auray et de nombreux habitant.es d’Auray dont des enfants du centre de loisirs Arlequin et des résident.es du Bocéno. Il se compose d’images d’archives filmées à Auray et de témoignages des participant.es au projet.
Projection suivie d’un temps convivial dans le hall du cinéma.
Sans inscription .
Cinéma Ti Hanok 3 Place de l’Europe Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English : Mémoire locale projection d’un film-témoignages sur Auray
L’événement Mémoire locale projection d’un film-témoignages sur Auray Auray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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