Samedi Blabla A l’eau ? Auray
Samedi Blabla A l’eau ? Auray samedi 13 juin 2026.
Auray
Samedi Blabla A l’eau ?
Place du Golhérez Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-06-13
En lien avec l’exposition Sonorités d’été à la Chapelle saint-Esprit et en présence de l’artiste Félix Blume.
Venez découvrir comment l’eau et le son peuvent donner vie aux souvenirs et se transformer en oeuvre artistique.
Sur inscription en ligne .
Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English : Samedi Blabla A l’eau ?
L’événement Samedi Blabla A l’eau ? Auray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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