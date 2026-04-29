Auray

Samedi Blabla A l’eau ?

Place du Golhérez Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-13

En lien avec l’exposition Sonorités d’été à la Chapelle saint-Esprit et en présence de l’artiste Félix Blume.

Venez découvrir comment l’eau et le son peuvent donner vie aux souvenirs et se transformer en oeuvre artistique.

Sur inscription en ligne .

Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English : Samedi Blabla A l’eau ?

L’événement Samedi Blabla A l’eau ? Auray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon