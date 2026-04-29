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Samedi Blabla A l’eau ? Auray

Samedi Blabla A l’eau ? Auray samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place du Golhérez

Ville : 56400 Auray

Département : Morbihan

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Auray

Samedi Blabla A l’eau ?

Place du Golhérez Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-06-13

En lien avec l’exposition Sonorités d’été à la Chapelle saint-Esprit et en présence de l’artiste Félix Blume.

Venez découvrir comment l’eau et le son peuvent donner vie aux souvenirs et se transformer en oeuvre artistique.

Sur inscription en ligne   .

Place du Golhérez Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32 

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English : Samedi Blabla A l’eau ?

L’événement Samedi Blabla A l’eau ? Auray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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