Auray

L’orgue s’invite au marché

Eglise Saint Gildas Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 11:15:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

L’association Alre’Orgues vous propose une série de concerts en l’église Saint Gildas (centre-ville).

Récital d’orgue Michel Jézo et Emmanuel Auvray

Sans réservation .

Eglise Saint Gildas Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English : L’orgue s’invite au marché

L’événement L’orgue s’invite au marché Auray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon