Apéro Klam La Selva Canta Auray
Apéro Klam La Selva Canta Auray jeudi 30 juillet 2026.
Auray
Apéro Klam La Selva Canta
Place de la République Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
La Selva Canta est la rencontre vibrante entre les sonorités des musiques traditionnelles de la Côte atlantique du Mexique, les folklores d’Europe du Nord, les sonorités de l’Afrique de l’Ouest et les nuances du chant traditionnel breton, dans un répertoire de compositions originales et de musique mexicaine où domine le son syncopé de la jarana (guitare traditionnelle mexicaine) .
Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéro Klam La Selva Canta
L’événement Apéro Klam La Selva Canta Auray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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