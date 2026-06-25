La Kevrenn Alré Auray
La Kevrenn Alré Auray vendredi 31 juillet 2026.
Auray
La Kevrenn Alré
Place de la République Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Répétition publique .
Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 21 70
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English :
L’événement La Kevrenn Alré Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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