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La Kevrenn Alré Auray

La Kevrenn Alré Auray vendredi 31 juillet 2026.

Adresse
Place de la République
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Auray

La Kevrenn Alré

Place de la République Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Répétition publique   .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 21 70 

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English :

L’événement La Kevrenn Alré Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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