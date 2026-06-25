Auray

La Kevrenn Alré

Place de la République Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Répétition publique .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 21 70

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English :

L’événement La Kevrenn Alré Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon