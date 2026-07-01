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Concours de pétanque Espace des sports Auray

mercredi 22 juillet 2026 · Espace des sports · Auray

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Espace des sports
Adresse
1 Rue Ker Bourus
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif

Auray

Concours de pétanque

Espace des sports 1 Rue Ker Bourus Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 13:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-29 2026-09-26

Concours en doublette
Ouvert à tous
Inscription sur place
Tirage du bouchon à 14h
Venez nombreux passer un bon moment !
Vente de boissons fraîches sur place   .

Espace des sports 1 Rue Ker Bourus Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 23 50 90 42 

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English :

L’événement Concours de pétanque Auray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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