Concours de pétanque Espace des sports Auray

Informations pratiques

Auray

Concours de pétanque

Espace des sports 1 Rue Ker Bourus Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 13:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-29 2026-09-26

Concours en doublette

Ouvert à tous

Inscription sur place

Tirage du bouchon à 14h

Venez nombreux passer un bon moment !

Vente de boissons fraîches sur place .

Espace des sports 1 Rue Ker Bourus Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 23 50 90 42

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English :

L’événement Concours de pétanque Auray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon