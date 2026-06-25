Atelier de cuisine végétale crue aux couleurs d’été ! Auray
Atelier de cuisine végétale crue aux couleurs d’été ! Auray lundi 20 juillet 2026.
Auray
Atelier de cuisine végétale crue aux couleurs d’été !
8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Avec Viviane, correspondante locale AVF (Association végétarienne de France), rendez-vous pour un atelier 100?% cuisine crue ! Au programme, salade Waldorf revisitée et spaghettis de courgette sauce bolognaise aux tomates séchées. Pour la touche sucrée, vous confectionnerez des Cup-crues poire-chocolat, ainsi qu’une glace au chocolat ! Merci d’apporter des petits contenants pour ramener une portion chez vous.
Inscription en ligne .
8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57
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English :
L’événement Atelier de cuisine végétale crue aux couleurs d’été ! Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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