Atelier de cuisine végétale crue aux couleurs d’été ! Auray lundi 20 juillet 2026.

Auray

Atelier de cuisine végétale crue aux couleurs d’été !

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:00:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Avec Viviane, correspondante locale AVF (Association végétarienne de France), rendez-vous pour un atelier 100?% cuisine crue ! Au programme, salade Waldorf revisitée et spaghettis de courgette sauce bolognaise aux tomates séchées. Pour la touche sucrée, vous confectionnerez des Cup-crues poire-chocolat, ainsi qu’une glace au chocolat ! Merci d’apporter des petits contenants pour ramener une portion chez vous.

Inscription en ligne .

8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

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English :

L’événement Atelier de cuisine végétale crue aux couleurs d’été ! Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon