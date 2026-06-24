Les Estivales Fantastiques Saint-Goustan Auray

Auray

Les Estivales Fantastiques

Saint-Goustan Quai Franklin Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04 2026-08-11

Rejoignez Les Estivales Fantastiques au Port Saint-Goustan à Auray pour un évènement médiéval fantastique inoubliable avec la présence d’une trentaine d’artisans présents à chaque date.

Pour cette 6ème édition, des animations magiques seront proposées pour petits et grands ! .

Saint-Goustan Quai Franklin Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 86 16 55 31

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English :

L’événement Les Estivales Fantastiques Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon