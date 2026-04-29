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L’orgue s’invite au marché Auray

L’orgue s’invite au marché Auray lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Eglise Saint Gildas

Ville : 56400 Auray

Département : Morbihan

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 11:15:00

Tarif :

Auray

L’orgue s’invite au marché

Eglise Saint Gildas Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 11:15:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

L’association Alre’Orgues vous propose une série de concerts en l’église Saint Gildas (centre-ville).

Animé par les élèves de l’Académie de Musique & d’Arts Sacrés de Sainte Anne d’Auray

Sans réservation   .

Eglise Saint Gildas Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32 

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English : L’orgue s’invite au marché

L’événement L’orgue s’invite au marché Auray a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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