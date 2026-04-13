Auray

Les rives du Loc’h Nature en musique

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-10-21 2026-10-28

Visite guidée proposée par Morbihan Grandeur Nature Observer la nature de plus près –

Une balade ludique pour découvrir les plantes qui nous entourent en créant des sons, des jeux et des petites

surprises inspirées de la nature. Un moment joyeux, créatif et plein de trouvailles.

Réservation par téléphone .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 63 95 82 00

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English : Les rives du Loc’h Nature en musique

L’événement Les rives du Loc’h Nature en musique Auray a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon