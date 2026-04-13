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Les rives du Loc’h Nature en musique Auray

Les rives du Loc’h Nature en musique Auray mercredi 8 juillet 2026.

Ville : 56400 Auray

Département : Morbihan

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Auray

Les rives du Loc’h Nature en musique

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08 2026-10-21 2026-10-28

Visite guidée proposée par Morbihan Grandeur Nature Observer la nature de plus près –

Une balade ludique pour découvrir les plantes qui nous entourent en créant des sons, des jeux et des petites
surprises inspirées de la nature. Un moment joyeux, créatif et plein de trouvailles.

Réservation par téléphone   .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 63 95 82 00 

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English : Les rives du Loc’h Nature en musique

L’événement Les rives du Loc’h Nature en musique Auray a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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