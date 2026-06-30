Marché de l’artisanat Quai Franklin Auray

Informations pratiques

Auray

Marché de l’artisanat

Quai Franklin Port de St Goustan Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19

Comme tous les étés, les marchés de l’artisanat reprennent leur place sur le quai de Saint-Goustan pour proposer aux visiteurs une multitude de produits authentiques et originaux.

Les Marchés de l’Artisanat sont devenus un rendez-vous incontournable du calendrier estival alréen, et une véritable référence pour les artisans locaux, mais aussi des artisans en Bretagne. .

Quai Franklin Port de St Goustan Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

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English :

L’événement Marché de l’artisanat Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon