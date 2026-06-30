Apéro Concert Place République et Place aux Roues Auray
Apéro Concert Place République et Place aux Roues Auray jeudi 2 juillet 2026.
Auray
Apéro Concert
Place République et Place aux Roues Centre-ville Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03
Concerts gratuits en centre-ville, tous les jeudis du 2 juillet au 3 septembre.
Le 2 juillet Nini Poulain Chanson française et Taylor Trio Soul Pop
Le 9 juillet Archimède Pop Française
Le 16 juillet Naowel Freak Folk et Deleo Rock
Le 23 juillet Seahan musique irlandaise et les Vrillés Rock Celtique
le 30 juillet Sergi Estella Blues-Rock
Le 6 août Little legs Blues et Jekyll Wood Trio Electro Rock
Le 13 août Melliblue Folk, Bluegrass et La Ruse du Père Lafeinte Rock Guinguette
Le 20 août Dear John Old Time et The Bard of Sweeney Irish Folk
Le 27 août Jason Mist Blues et Taalkimia Trance Electro World
le 3 septembre Hop Crushers New Folk et Mago Hip Hop diatonique .
Place République et Place aux Roues Centre-ville Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
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English :
L’événement Apéro Concert Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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