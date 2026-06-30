Apéro Concert Place République et Place aux Roues Auray jeudi 2 juillet 2026.

Auray

Apéro Concert

Place République et Place aux Roues Centre-ville Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03

Concerts gratuits en centre-ville, tous les jeudis du 2 juillet au 3 septembre.

Le 2 juillet Nini Poulain Chanson française et Taylor Trio Soul Pop

Le 9 juillet Archimède Pop Française

Le 16 juillet Naowel Freak Folk et Deleo Rock

Le 23 juillet Seahan musique irlandaise et les Vrillés Rock Celtique

le 30 juillet Sergi Estella Blues-Rock

Le 6 août Little legs Blues et Jekyll Wood Trio Electro Rock

Le 13 août Melliblue Folk, Bluegrass et La Ruse du Père Lafeinte Rock Guinguette

Le 20 août Dear John Old Time et The Bard of Sweeney Irish Folk

Le 27 août Jason Mist Blues et Taalkimia Trance Electro World

le 3 septembre Hop Crushers New Folk et Mago Hip Hop diatonique .

Place République et Place aux Roues Centre-ville Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

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English :

L’événement Apéro Concert Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon