Auray

Atelier floral Prendre de la hauteur

8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Venez jouer avec les dimensions, les volumes et les fleurs d’été ! Gaëlle, floricultrice des Jardins de Lupins, vous proposera des techniques simples et écologique pour composer un grand bouquet débordant de couleurs dans l’esprit des tableaux flamands. Cosmos, centaurées, delphinium, lupins, pois de senteur, gueules de loup, roses ou scabieuses ? La récolte toute fraîche vous le dira, et vous repartirez avec une composition dont les couleurs estivales viendront illuminer votre intérieur. Matériel fourni.

Inscription en ligne .

8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57

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L’événement Atelier floral Prendre de la hauteur Auray a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon