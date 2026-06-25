Quartiers d’été Auray
Quartiers d’été Auray lundi 6 juillet 2026.
Auray
Quartiers d’été
Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-06
Des activités variées et gratuites pour tous les quartiers du Gumenen, Goaner, Parco Pointer et Bel Air prendront des airs de vacances en proposant des animations ouvertes à tous de 0 à 112 ans. .
Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 56 54 02 61
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English :
L’événement Quartiers d’été Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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