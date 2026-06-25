Auray

Quartiers d’été

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Des activités variées et gratuites pour tous les quartiers du Gumenen, Goaner, Parco Pointer et Bel Air prendront des airs de vacances en proposant des animations ouvertes à tous de 0 à 112 ans. .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 56 54 02 61

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English :

L’événement Quartiers d’été Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon