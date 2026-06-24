Auray

Braderie des commerçants

Centre ville Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-12

C’est un rendez-vous estival incontournable pour le commerce de proximité !

Pour cette édition 2026, Cap’Alré propose une sélection soignée et diversifiée de stands, comptant une cinquantaine de déballeurs extérieurs et une trentaine de commerçants sédentaires qui vont occuper les rues emblématiques du centre-ville Place de la République, rue du Château, Place de la Pompe, Rue du Lait, Place Notre Dame, Rue JM Barré..

Expérience shopping de qualité, avec des produits variés, attractifs pour tous les goûts ! .

Centre ville Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

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English :

L’événement Braderie des commerçants Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon