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Exposition d’été Auray

Exposition d’été Auray mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
9 Rue du Docteur Bourdeloy
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Auray

Exposition d’été

9 Rue du Docteur Bourdeloy Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Organisé par l’association SETAM   .

9 Rue du Docteur Bourdeloy Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 49 26 21 34 

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English :

L’événement Exposition d’été Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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