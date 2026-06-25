Exposition d’été Auray
Exposition d’été Auray mercredi 22 juillet 2026.
Auray
Exposition d’été
9 Rue du Docteur Bourdeloy Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Organisé par l’association SETAM .
9 Rue du Docteur Bourdeloy Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 49 26 21 34
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English :
L’événement Exposition d’été Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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