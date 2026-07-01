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Yoga Brunch Restaurant La Sterne Auray

dimanche 19 juillet 2026 · Restaurant La Sterne · Auray

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Restaurant La Sterne
Adresse
2 Rue François Guhur
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif

Auray

Yoga Brunch

Restaurant La Sterne 2 Rue François Guhur Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30

Avec Daphné D.

Au Best Western Auray Hôtel du Loch, la terrasse du restaurant La Sterne vous invite à profiter pleinement des beaux jours.
Installez-vous confortablement, laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse du lieu et savourez une cuisine gourmande, fraîche et de saison
Une carte pleine de saveurs
Un cadre agréable pour profiter de l’été
Une atmosphère douce et conviviale
Un moment à partager en famille, entre amis ou à deux

Pour un déjeuner ensoleillé, un dîner d’été ou simplement l’envie de profiter d’un bon repas en terrasse, notre équipe vous accueille avec le sourire.   .

Restaurant La Sterne 2 Rue François Guhur Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 48 33 

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English :

L’événement Yoga Brunch Auray a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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