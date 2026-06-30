Les Vendredis Dañs Alre Place du Golhérez Auray

Informations pratiques

Auray

Les Vendredis Dañs Alre

Place du Golhérez Parvis Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Avec Ti Douar Alré, apprenez ou révisez quelques pas avant d’entrer dans la danse bretonne.

Cette initiation est suivie d’un fest-noz animé par un groupe différent à chaque fois. .

Place du Golhérez Parvis Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 07 79

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English :

L’événement Les Vendredis Dañs Alre Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon