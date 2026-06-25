Visite guidée L’ancienne prison royale Auray
Visite guidée L’ancienne prison royale Auray jeudi 30 juillet 2026.
Auray
Visite guidée L’ancienne prison royale
Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 11:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30 2026-10-10
Réalisée à la veille de la Révolution française, la prison d’Auray pouvait accueillir près de 90 détenus dans ses cachots et cellules collectives.
Poussez les portes de cet édifice et suivez les traces du patrimoine judiciaire à Auray.
Sur inscription en ligne
Visite accessible aux PMR
Jauge 15 personnes
Lieu de rendez-vous le 30 juillet Devant l’hôtel de ville, Place de la République
Lieu de rendez-vous le 10 octobre 8 rue du Jeu de Paume .
Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement Visite guidée L’ancienne prison royale Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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