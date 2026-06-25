Auray

Visite guidée L’ancienne prison royale

Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 11:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30 2026-10-10

Réalisée à la veille de la Révolution française, la prison d’Auray pouvait accueillir près de 90 détenus dans ses cachots et cellules collectives.

Poussez les portes de cet édifice et suivez les traces du patrimoine judiciaire à Auray.

Sur inscription en ligne

Visite accessible aux PMR

Jauge 15 personnes

Lieu de rendez-vous le 30 juillet Devant l’hôtel de ville, Place de la République

Lieu de rendez-vous le 10 octobre 8 rue du Jeu de Paume .

Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement Visite guidée L’ancienne prison royale Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon