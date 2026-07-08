Les Vendredis Dañs Alre Place du Golhérez Auray

Informations pratiques

Auray

Les Vendredis Dañs Alre

Place du Golhérez Parvis Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 22:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Fest-noz animé par les Kanerezed Traoue.

Originaires de Languidic, les Kanerezed Traoué chantent à danser depuis 2018.

Leur répertoire (qui comprend aussi des mélodies et des marches) est principalement issu du terroir vannetais et plus particulièrement des collectages de la commune transmis par Loïc Pasco.

Buvette et restauration sur place .

Place du Golhérez Parvis Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 07 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Vendredis Dañs Alre Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon