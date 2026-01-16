Joutes nautiques du Loch Port de Saint-Goustan Auray

Joutes nautiques du Loch

Port de Saint-Goustan 4 Place du Rolland Auray Morbihan

Début : 2026-07-26 09:30:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

2026-07-26

Pour la 18eme édition, 24 équipages sont attendus sur l’eau, représentant vingt communes du Pays d’Auray.

Tournoi solidaire intercommunal en faveur des enfants défavorisés de la région.

Encouragez votre équipage, dans une ambiance chaleureuse et festive.

Organisé par le club kiwanis .

