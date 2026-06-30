Trophée de la rivière, fête maritime avec l’association Mod Kozh Port de Saint-Goustan Auray
dimanche 19 juillet 2026 · Port de Saint-Goustan · Auray
Informations pratiques
Auray
Trophée de la rivière, fête maritime avec l’association Mod Kozh
Port de Saint-Goustan 25 Quai Franklin Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 23:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Un grand rendez-vous festif ouvert à toutes et tous, placé sous le signe de la convivialité, de la culture bretonne, de la mer et de la musique. .
Port de Saint-Goustan 25 Quai Franklin Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 68 37 54 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Trophée de la rivière, fête maritime avec l’association Mod Kozh Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Auray (Morbihan)
- Atelier floral Prendre de la hauteur Auray 30 juin 2026
- ALEXIS TRAMONI THEATRE A L’OUEST Auray 1 juillet 2026
- MANU JOUCIA ET ERIC MASSOT THEATRE A L’OUEST Auray 2 juillet 2026
- Apéro Concert Place République et Place aux Roues Auray 2 juillet 2026
- Marché de l’artisanat Quai Franklin Auray 5 juillet 2026