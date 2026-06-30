Trophée de la rivière, fête maritime avec l’association Mod Kozh Port de Saint-Goustan Auray

Informations pratiques

Auray

Trophée de la rivière, fête maritime avec l’association Mod Kozh

Port de Saint-Goustan 25 Quai Franklin Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 23:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Un grand rendez-vous festif ouvert à toutes et tous, placé sous le signe de la convivialité, de la culture bretonne, de la mer et de la musique. .

Port de Saint-Goustan 25 Quai Franklin Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 68 37 54 81

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English :

L’événement Trophée de la rivière, fête maritime avec l’association Mod Kozh Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon