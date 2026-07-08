Les Vendredis Dañs Alre Place du Golhérez Auray

Informations pratiques

Auray

Les Vendredis Dañs Alre

Place du Golhérez Parvis Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Fest-noz animé par le duo Brindilles accordéon/chant et clarinette/ chant/saxo.

Répertoire de Haute Bretagne, Basse Bretagne et danses folk.

Buvette et restauration sur place .

Place du Golhérez Parvis Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 07 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les Vendredis Dañs Alre Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon