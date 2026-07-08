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AGENDA · Auray

Les Vendredis Dañs Alre Place du Golhérez Auray

vendredi 24 juillet 2026 · Place du Golhérez · Auray

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Place du Golhérez
Adresse
Parvis Athéna
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif

Auray

Les Vendredis Dañs Alre

Place du Golhérez Parvis Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :
2026-07-24

Fest-noz animé par le duo Brindilles accordéon/chant et clarinette/ chant/saxo.

Répertoire de Haute Bretagne, Basse Bretagne et danses folk.

Buvette et restauration sur place   .

Place du Golhérez Parvis Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 11 25 07 79 

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English :

L’événement Les Vendredis Dañs Alre Auray a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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