Visite guidée du Port de Saint-Goustan Square Castlebar Auray
Visite guidée du Port de Saint-Goustan Square Castlebar Auray mercredi 8 juillet 2026.
Auray
Visite guidée du Port de Saint-Goustan
Square Castlebar Rue du Château Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Découvrez le charme d’un ancien port de pêche et de commerce qui a connu son heure de gloire à partir du 17ème siècle en important vin, sel et cuivre et en exportant fromage, viande, poisson et seigle… Arpentez ses ruelles pavées et plongez dans une ambiance médiévale.
Visite guidée par l’Office de Tourisme.
Départ devant le Square Caltelbar, en bas de la rue du Château/en face de l’IGLOO
Tout public hors PMR.
Inscription recommandée .
Square Castlebar Rue du Château Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Visite guidée du Port de Saint-Goustan Auray a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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