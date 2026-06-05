Visite guidée du Port de Saint-Goustan Square Castlebar Auray

Auray

Visite guidée du Port de Saint-Goustan

Square Castlebar Rue du Château Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Découvrez le charme d’un ancien port de pêche et de commerce qui a connu son heure de gloire à partir du 17ème siècle en important vin, sel et cuivre et en exportant fromage, viande, poisson et seigle… Arpentez ses ruelles pavées et plongez dans une ambiance médiévale.

Visite guidée par l’Office de Tourisme.

Départ devant le Square Caltelbar, en bas de la rue du Château/en face de l’IGLOO

Tout public hors PMR.

Inscription recommandée .

Square Castlebar Rue du Château Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Visite guidée du Port de Saint-Goustan Auray a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon