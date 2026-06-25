Atelier de pâtisserie Kouign Amann Auray
Atelier de pâtisserie Kouign Amann Auray jeudi 9 juillet 2026.
Auray
Atelier de pâtisserie Kouign Amann
8 Rue de l’Irlande Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le célèbre gâteau breton n’aura plus de secret pour vous ! Apprenez à cuisiner un véritable Kouign Amann grâce à la confrérie du gâteau breton. Vous repartirez ensuite avec votre réalisation et un véritable savoir-faire breton. Avec Françoise et Jean Claude Germain, gagnant du meilleur Kouign Amann amateur en 2014 !
Inscription en ligne .
8 Rue de l’Irlande Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 28 57
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English :
L’événement Atelier de pâtisserie Kouign Amann Auray a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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