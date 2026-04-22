Apéro Klam Emezi Auray
Apéro Klam Emezi Auray jeudi 9 juillet 2026.
Auray
Apéro Klam Emezi
Place de la République Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Sur scène, EMEZI fait monter la température ! Le groupe assume une énergie plus intense, pensé pour un public prêt à danser. En breton, langue qu’elles portent fièrement, elles expriment joies, angoisses, colères et féminité. Ici, le breton claque, groove et s’impose naturellement dans des esthétiques pop et RnB, généralement associées à d’autres langues à fort accent, comme l’anglais. .
Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 6 69 01 21 31
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English : Apéro Klam Emezi
L’événement Apéro Klam Emezi Auray a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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