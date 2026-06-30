Visite guidée l’Hôtel de Ville Auray
jeudi 9 juillet 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
Visite guidée l’Hôtel de Ville
Place de la République Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 11:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Construit à la fin du 18ème siècle, l’Hôtel de Ville s’impose par sa façade claire en calcaire et son beffroi inspiré de l’hôtel de Ville de Rennes.
Coeur de la vie municipale depuis deux siècles, il abrit la salle du Conseil et de nombreuses oeuvres t symboles du pouvoir politique.
Sur inscription en ligne
Visite accessible aux PMR
Jauge 15 personnes .
Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement Visite guidée l’Hôtel de Ville Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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