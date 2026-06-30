Informations pratiques

Auray

Visite guidée l’Hôtel de Ville

Place de la République Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 11:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Construit à la fin du 18ème siècle, l’Hôtel de Ville s’impose par sa façade claire en calcaire et son beffroi inspiré de l’hôtel de Ville de Rennes.

Coeur de la vie municipale depuis deux siècles, il abrit la salle du Conseil et de nombreuses oeuvres t symboles du pouvoir politique.

Sur inscription en ligne

Visite accessible aux PMR

Jauge 15 personnes .

Place de la République Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement Visite guidée l’Hôtel de Ville Auray a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon