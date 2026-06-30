Animation nature 3/6 ans Devant le bâtiment Auray

Informations pratiques

Auray

Animation nature 3/6 ans

Devant le bâtiment 12 Promenade du Stanguy Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Animation en pleine nature pour les 3-6 ans avec ou sans leurs parents.

Découvrez la nature avec Soline et construisez un nid ou un village pour les petits animaux.

Les enfants participent à diverses activités

exploration, observation des petits animaux à la loupe, écoute des oiseaux, création.

L’atelier commence par une balade découverte qui est l’occasion de récolter des petits trésors naturels qui serviront à construire un nid, un abris ou un village pour les touts petits animaux.

Infos pratiques

Vêtements longs et gourde recommandés.

Groupe de minimum 4 enfants sinon atelier annulé.

Maximum 6 enfants. .

Devant le bâtiment 12 Promenade du Stanguy Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 7 82 89 98 35

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English :

L’événement Animation nature 3/6 ans Auray a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon